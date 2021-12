Sangiovanni sarà uno dei Big di Sanremo 2022: la reazione di Giulia Stabile

Dopo la conferma di Sangiovanni tra i Big del prossimo Festival di Sanremo, la fidanzata Giulia Stabile ha commentato la notizia su Instagram

La rivelazione dei 22 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo ha destato moltissimi commenti, nonché addirittura un nuovo format social. Il padrone di casa Amadeus ha di fatto scelto il Tg1 delle 20 di sabato 4 dicembre 2021 per annunciare i nomi dei cantanti, anticipando di circa un decina giorni la comunicazione ufficiale prevista per la serata di Sanremo Giovani del 15 dicembre.

Tra gli artisti più attesi nonché favoriti della kermesse canora c’è dunque anche Sangiovanni, giovane talento appena uscito dalla scuola di Amici. Fresco di un grande successo discografico, al suo fianco c’è Giulia Stabile, vincitrice della medesima edizione del talent di Maria De Filippi.

Pochi minuti dopo l’annuncio, proprio la danzatrice ha deciso di pubblicare alcune storie su Instagram, dove ha commentato la splendida notizia riguardante il cantante.

Giulia Stabile commenta Sangiovanni a Sanremo

“Per me sei sempre stato un Big”, ha scritto Giulia a corredo di una foto di Sangiovanni, seguita subito dopo da un altro scatto di lei in compagnia dell’artista. Sangiovanni aveva parlato della sua relazione con Giulia in una recente intervista de Le Iene. Facendo dunque un bilancio della loro storia, il vicentino aveva affermato: “Sono fluido, ma non sessualmente. Fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele […].

Prima ero più donnaiolo, ora meno. La mia fidanzata è gelosa e anch’io, ma non ci siamo mai controllati il cellulare”.