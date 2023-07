Sangiovanni volta pagina dopo Giulia Stabile? Chi starebbe frequentando

Da alcune settimane sono diventate sempre più insistenti le voci in merito a una presunta rottura tra Sangiovanni e Giulia Stabile e, secondo indiscrezioni, il cantante avrebbe già iniziato una nuova frequentazione.

Sangiovanni: il gossip

Sangiovanni e Giulia Stabile si sarebbero detti addio e, secondo i gossip attualmente in circolazione, il cantante avrebbe già iniziato una nuova frequentazione. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Sangiovanni starebbe frequentando una nuova e giovane fan ma al momento non è dato sapere chi sia la ragazza in questione e sul suo conto non si conoscono ulteriori dettagli.

Intanto pare che lui e l’ex vincitrice di Amici si siano lasciati in maniera pacifica e infatti, attraverso i social, Giulia ha risposto ad alcune domande dei fan e ha definito il cantante come il primo grande amore della sua vita.

La storia tra i due era sbocciata ad Amici e aveva fatto sognare i telespettatori tv. Dopo aver attirato l’attenzione generale grazie alla loro storia, Giulia e Sangiovanni hanno in seguito espresso in più occasioni la volontà di vivere la loro storia d’amore con il massimo riserbo. Sui social in tanti sono curiosi di sapere se in futuro i due romperanno il silenzio in merito alla questione, ma al momento sulla vicenda non è dato sapere di più.