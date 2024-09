Sangiuliano, Bernini: gli amici si riconoscono nelle difficoltà

Bologna, 6 set. (askanews) – Sul “caso-Boccia” che ha coinvolto il ministro della Cultura, Gennario Sangiuliano” ha già parlato la premier Meloni e “ha chiarito” lo stesso ministro. “Posso solo dire una cosa a titolo personale: è una persona che rispetto, che considero amica, e gli amici si riconoscono anche nei momenti di difficoltà”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo Campus di Bologna Business School, la business school internazionale creata dall’Università di Bologna.

“Credo che abbiano parlato a sufficienza – ha spiegato Bernini -. Lo stesso ministro Sangiuliano ha chiarito, ha parlato la presidente Meloni e a livello istituzionale non ho nulla da dire. Posso solo dire una cosa a titolo personale. Conosco Gennaro Sangiuliano da molti anni, è una persona che rispetto, che considero amica, e gli amici si riconoscono anche nei momenti di difficoltà, non solo nei momenti facili in cui tutto va bene. Lo dico a titolo personale”.