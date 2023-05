Home > Askanews > Sangiuliano: Colosseo accessibile è biglietto da visita Italia Sangiuliano: Colosseo accessibile è biglietto da visita Italia

Milano, 30 mag. (askanews) – “Io credo che il Colosseo sia un simbolo del patrimonio culturale della nazione italiana in tutto il mondo. E quindi, garantire la qualità dei suoi servizi, e in questo caso l’ accessibilità, sia una sorta di biglietto da visita dell’Italia in tutto il mondo. E questo è fondamentale”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della inaugurazione del nuovo percorso di fruizione e accessibilità per il pubblico con la presentazione dell’ascensore che unirà, con una vista unica al mondo, il I ordine dell’Anfiteatro con la galleria intermedia tra II e III ordine.

Milano, 30 mag. (askanews) - "Io credo che il Colosseo sia un simbolo del patrimonio culturale della nazione italiana in tutto il mondo. E quindi, garantire la qualità dei suoi servizi, e in questo caso l' accessibilità, sia una sorta di biglietto da visita dell'Italia in tutto il mondo. E quest...