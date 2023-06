Sangiuliano: il ministero deve tutelare la cultura della nazione

Milano, 28 giu. (askanews) – “Qualcuno pensa che il ministero della Cultura debba essere solo un erogatore di risorse, cioè un soggetto che sta lì e che in maniera ragionieristica ogni anno divide: tot per il cinema, tot per i musei, eccetera. No, il ministero della Cultura ha, in base all’articolo 9 della Costituzione, una missione ben precisa, quella di tutelare e preservare la cultura, ma anche sviluppare, come dice espressamente il dettato costituzionale, sviluppare la cultura della nazione, non del Paese, della nazione, significato molto profondo”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alla presentazione dei Festival delle Città Identitare.

“Ecco perché – ha aggiunto Sangiuliano – ieri ho applaudito alla scelta di chi ha indicato fra le tracce dei temi dell’esame di maturità il riferimento a Federico Chabot, un grande storico che per inciso è stato anche un partigiano”.