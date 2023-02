Sangiuliano: sfide globali c'impongono più formazione scientifica

Roma, 9 feb. (askanews) – “Io l’ho detto più volte, pur avendo una formazione giuridico- umanistica ritengo che le esigenze di crescita, ma anche le sfide che il mondo globale ci impone, debbano incrementare la formazione dei giovani in campo scientifico”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano commentando, in conferenza stampa alla Camera, la proposta di legge presentata dalla deputata di Fdi Marta Schifone (al suo fianco) per l’istituzione della settimana nazionale delle materie ‘Stem’ (Science, technology, engineering, mathematics).

“E’ il nostro futuro – ha sottolineato Sangiuliano -, del resto se guardiamo a quello che è stata la seconda rivoluzione industriale italiana, quella che si sviluppa nel secondo dopoguerra, fu una rivoluzione che deve molto agli studi scientifici, pensiamo al caso di Giulio Natta che nel 1963 vinse il Premio Nobel per la chimica, ma soprattutto fu ispiratore di importanti brevetti tecnologici scientifici che poi portarono allo sviluppo della chimica italiana e dell’industria italiana in altri campi importanti”.

“Quindi – ha concluso il ministro – un paese che si regge tantissimo sull’impresa e quindi sulla capacità di trasformare materie prime in prodotti deve farlo con una capacità tecnologica e la capacità tecnologica ti viene dagli studi scientifici perché questo rappresenta il futuro”.