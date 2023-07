Sangiuliano: su tema parità di genere non accetto lezioni

Roma, 5 lug. (askanews) – “Lezioni su questo tema non ne accetto”. Lo ha detto il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano rispondendo ad una interrogazione parlamentare sulle iniziative intraprese dopo le parole pronunciate dal sottosegretario Vittorio Sgarbi al Maxxi di Roma. Il ministro ha detto che quella della parità di genere “è tra le priorità del ministero” .

Riferendosi, invece, alle recenti dimissioni del vertice dell’Osservatorio per la parità di genere del dicastero, il ministro ha detto “abbiamo già rinominato e ricomposto l’organismo con persone di altissimo profilo che hanno competenze in questa materia e da domattina io sarò al loro fianco per portare avanti l’Osservatorio. Questo perchè – ha aggiunto rivolgendosi ai banchi dell’opposizione – io sul tema della parità di genere e sul tema del rispetto delle donne sono chilometri e chilotri davanti a voi. Sono molto più avanti di voi. Lo testimonia la mia storia personale, quello che ho scritto in questi anni”.