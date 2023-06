Sangue, Nevi (FI): prima linea intergruppo parlamentare sanità

Roma, 14 giu. (askanews) – “Serve sensibilizzare l’opinione pubblica affinché aumentino le donazioni di sangue e plasma, visto che sono in diminuzione. L’intergruppo parlamentare sulla sanità, di cui faccio parte, ha l’obiettivo di aumentare un po’ il livello culturale rispetto a questo focus, sviluppare una efficace interlocuzione con il ministero e sensibilizzare le istituzioni, farsi carico dei problemi che ci sottopongono gli addetti ai lavori. Ma soprattutto quello di fornire supporto per cogliere tutti insieme un risultato che, ricordiamolo, migliora la vita di molte persone e la competitività del paese”. Lo ha dichiarato l’On. Raffaele Nevi (FI) nel corso di un talk tematico organizzato da The Watcher Post. E ha aggiunto: “Il pay back è un tema che deve essere affrontato a vari livelli, il mio impegno è quello di continuare a coinvolgere deputati, senatori, ma anche le regioni”.