Sangue sulla movida, accoltellati due addetti alla sicurezza

Sangue sulla movida in Campania, dove sono stati accoltellati due addetti alla sicurezza di un locale.

Nella città di Salerno si è consumato un brutale episodio di violenza notturna nei pressi di un noto punto di ritrovo della vita sociale della città. Ma cosa è successo ed a che punto sono le indagini sul campo?

Accoltellati due addetti alla sicurezza

Secondo quanto si apprende dai media del territorio il fatto di sangue con l’accoltellamento avvenuto in strada si è verificato intorno alle 6 del 27 novembre, a Salerno, per la precisione in zona Parco Arbostella.

IN quel luogo ed in quel drammatico frangente sono stati accoltellati due addetti alla sicurezza di un locale cittadino.

Fendenti ad un gamba ed a un braccio

Secondo la ricostruzione dell’accaduto i due, dopo aver finito il turno di lavoro, sono stati “presi di mira e feriti uno alla gamba e un altro ad un braccio”, come spiega il puntuale resoconto di Salerno Today. Non è improbabile che i presupposti per quell’aggressione siano maturati nelle dinamiche di ingresso e controllo sul locale in questione, ma allo stato sono solo congetture.

A soccorrere la coppia è stata comunque un’ambulanza della Croce Rossa che li ha condotti al Ruggi per le cure del caso. Sul caso stanno indagando i carabinieri della territoriale.