Sanità: 3 italiani su 4 la vogliono pubblica, per 90% priorità in Finanziaria

Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) – La sanità deve essere pubblica e questo è un punto fermo per oltre 3 italiani su 4. Per il 90% deve essere una priorità del Governo nella Finanziaria. Per il 37% merita addirittura il primo posto. La pensa così la popolazione della Penisola, secondo un'indagine condotta sull'opinione pubblica e sul personale medico dall'Istituto Piepoli per la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I risultati sono stati presentati oggi nell'ambito del Convegno 'Valore salute: Ssn volano di progresso del Paese. I 45 anni del Servizio sanitario nazionale, un'eccellenza italiana', in corso a Roma.

Protagonista delle interviste telefoniche e via web – effettuate su un campione di 1.000 persone, rappresentativo degli italiani di età compresa tra 15 e 75 anni, con un oversampling di 200 interviste nella fascia d'età tra 15 e 19 anni, e un campione di 300 medici e odontoiatri – proprio il Servizio sanitario nazionale.

Dall'indagine emerge un plebiscito per il Ssn. La sanità deve essere prevalentemente pubblica per il 76% degli italiani, è il dato, e questa idea è trasversale alle diverse aree del Paese. Quanto alla qualità dell'assistenza, è largamente sufficiente per i cittadini (il 67% la reputa soddisfacente), che vedono in maggioranza la sanità come un settore in grado di generare ricchezza, dunque sul quale investire, e non come un semplice costo, mentre ritengono che, al contrario, la gestione dei servizi risponda più alle esigenze di bilancio che a quelle di salute. Il 90% degli italiani è convinto in ogni caso che nella legge finanziaria la sanità debba essere al primo posto o tra le priorità principali del Governo. Tra gli interventi da mettere in atto per migliorare l'assistenza, il 55% di coloro che non ne sono soddisfatti propongono di agire sul personale, incrementandolo, il 42% vogliono aumentare i finanziamenti, il 38% migliorare le organizzazioni.