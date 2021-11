Sanità: Albano (Giglio), 'contenti per partnership con il Gemelli, sinergia funziona'

Palermo, 30 nov. (Adnkronos) – "Siamo molto contenti per la partnership con il Gemelli di Roma. Intanto c'è un entusiasmo palpabile di tutta la struttura, in più abbiamo iniziato l'atività ambulatoriale a luglio e a settembre abbiamo iniziato l'attività chirurgica con grandi soddisfazioni.

La sinergia funziona". Lo ha detto Giovanni Albano, Presidente della Fondazione Giglio a margine della presentazione dei centri di cura a Palermo. "Ieri abbiamo fatto il 51esimo intervento sulla tiroide e alcuni interventi sono stati fatti con il metodo della robotica – dice – abbiamo trattato una ventina di pazienti per l'obesità. Abbiamo attivato la chirurgia del colon. Devo dire che siamo molto contenti. Adesso avremo quest'altro centro con la direzione scientifica del professor Vito Chiantera e la responsabilità di Giulio Sozzi, un centro molto importante soprattutto per le donne.

Darà una risposta alle donne sia per quanto riguarda la cura dell'endometriosi sia la cura dei tumori delle ovaie e dell'utero. Questa esperienza darà maggiore competitività al sistema e per questo devo ringraziare l'assessore Ruggero Razza che ha creduto in questo progetto".