Sanità, Andreoni: "Microepidemie enterovirus molto gravi ma si autolimitano"

Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) – "L'Enterovirus E-11 ha manifestazioni sistemiche gravi che si vedono soprattutto nei lattanti. Periodicamente si sono registrare microepidemie, anche in Italia, che però si autolimitano e non si diffondono in modo ulteriore. E' un virus che può dare effetti molto gravi nei neonati-lattanti, ma può infettare anche soggetti più grandi e gli adulti. Cosa fare? Sono infezioni enterofecali, quindi l'attenzione deve essere focalizzata sull'igiene: fare attenzione a quello che si mangia, lavarsi le mani, assicurarsi della sicurezza dell'acqua che si beve. Ma, ripeto, nessun allarme perché sono microepidemie, che tendono a non dilagare troppo e la numerosità dei casi è contenuta". Così all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando l'alert dell'Oms su un enterovirus 'killer' nei neonati in Francia.

L'allerta dell'Oms parte da una segnalazione arrivata della Francia il 5 maggio scorso: da luglio 2022 ad aprile 2023 il Paese d'Oltralpe ha registrato 9 casi in 4 ospedali di 3 regioni; al 5 maggio 7 neonati sono morti, gli altri 2 ancora ricoverati.