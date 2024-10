Sanità: anestesisti, Giacomo Grasselli eletto presidente Siaarti per trienno 2028-2030

Sanità: anestesisti, Giacomo Grasselli eletto presidente Siaarti per t...

Sanità: anestesisti, Giacomo Grasselli eletto presidente Siaarti per t...

Napoli, 12 ott. (Adnkronos Salute) - "Sono contento per il risultato, è importante andare avanti su quello che si è fatto dando nuova attrattiva a questa disciplina un po' in difficoltà". Cosi Giacomo Grasselli presidente Siaarti per il triennio 2028/30, eletto a ...