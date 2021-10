Sanità: approvata istanza per riconoscimento San Gerardo Monza come Irccs

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – La giunta di Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha dichiarato coerente e compatibile, con la programmazione sanitaria regionale, l’istanza dell’Asst di Monza di modificare in Medicina delle malattie rare l’area di riconoscimento della futura Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza.

La giunta ha dato mandato alla direzione generale Welfare di trasmettere al ministero della Salute il provvedimento e l’ulteriore documentazione tecnica per la prosecuzione dell’iter di riconoscimento. La novità riguarda l’ambito dell’attività assistenziale e di ricerca da parte dei soggetti che confluiranno nell’Irccs. In particolare, si tratta dell’ospedale San Gerardo, della Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma (Fmbbm) e della Fondazione Tettamanti.