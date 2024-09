Sanità: Ascani (Pd), 'basta tagli e chiacchiere, in manovra le risorse necessarie'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Agli italiani non serve un governo che, come amano vantarsi dalle parti del partito di maggioranza, faccia 'la Storia'. I cittadini sarebbero decisamente più soddisfatti se, invece di dedicarsi ai pavoneggiamenti e a difese spudorate di ministri indi...

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Agli italiani non serve un governo che, come amano vantarsi dalle parti del partito di maggioranza, faccia 'la Storia'. I cittadini sarebbero decisamente più soddisfatti se, invece di dedicarsi ai pavoneggiamenti e a difese spudorate di ministri indifendibili, la destra si occupasse dei loro problemi quotidiani. A cominciare dalla sanità pubblica". Così Anna Ascani, deputata dem e Vicepresidente della Camera.

"Da mesi sentiamo ribadire l'ovvio: che mancano le risorse, i medici, che bisogna tagliare le liste d'attesa, che i pronto soccorso sono in affanno. Sono realtà di fatto sotto gli occhi di tutti. Certificate da dati e analisi degli esperti, non ultimi quelli di Gimbe dei giorni scorsi secondo cui siamo l’ultimo tra i Paesi del G7 per spesa sanitaria pubblica pro-capite. Fino ad ora il governo ha agito o con tagli reali o con provvedimenti farsa come il decreto sulle liste di attesa. La realtà, drammatica, è che la sanità pubblica peggiora, che le risorse destinate dall’esecutivo calano, che manca qualsiasi strategia per superare criticità, ostacoli e situazioni che costringono milioni di cittadini a rinunciare alle cure. Continueremo la nostra battaglia a difesa del servizio sanitario e incalzeremo il governo perché stanzi, con la prossima manovra, i fondi necessari a portare il rapporto tra Pil e spesa sanitaria a livelli degni di un grande Paese europeo”.