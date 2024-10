Sanità: Bellanova (Iv), 'su Hpv in Puglia governo strizza occhio a No Vax'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "La decisione del governo di ostacolare di fatto l'iniziativa della Regione Puglia di incentivare la vaccinazione contro il virus Hpv è assurda e gravissima". Lo dice Teresa Bellanova, dirigente di Italia Viva, a proposito della notizia di Repubblica sul tema.

"L'Hpv rappresenta una grave minaccia per la salute, specie delle fasce più giovani della popolazione. Esiste però un vaccino, che è un arma capace di azzerare i rischi di degenerazione tumorale. La prevenzione può essere dunque decisiva. Per questo, complicare la giusta iniziativa della Regione Puglia non è solo privo di senso. Mette a repentaglio la vita delle persone per strizzare l'occhio ai No Vax. Non si può essere così irresponsabili. Chiediamo al governo di fare subito marcia indietro", conclude.