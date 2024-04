Sanità: Bellatone (Iss), 'stili di vita più sani per tagliare liste d'attesa

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) – "Gran parte dei problemi che riguardano i ritardi nelle visite e le lunghe liste d'attesa si potrebbero risolvere con una educazione sanitaria coerente. L'Italia ha un sistema sanitario con delle pecche ma che ci porta ad essere tra i primi paesi al mondo per la longevità ma questo ha effetti sulla sostenibilità stessa. L'80% degli Ecg è negativo, così come le tante radiografie che vengono fatte: c’è un cattivo uso delle risorse a nostra disposizione e spesso non rispettiamo stili di vita sani e allora capitano i guai. Mangiamo male e prediligiamo i cibi sintetici quando potremmo avere una alimentazione molto migliore". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Rocco Bellantone, nel suo intervento oggi al ministero della Salute per la presentazione del Festival dei cinque colori a Napoli dal 15 al 19 maggio.