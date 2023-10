Sanità: Bonaccini a Meloni, 'risorse? fai meno condoni e più lotta a evasione e le trovi'**

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Difesa, rifinanziamento e ammodernamento della sanità pubblica. Su questo penso che si può creare una mobilitazione che riunisca tutte le opposizioni, professionisti, sindacati, volontariato tutti insieme". Così Stefano Bonaccini alla Direzione del Pd.

"Bene che Meloni riapra discussione", come ha fatto incontrando i presidenti di regione, ma meno bene sul capitolo fondi. "Se non ci date risorse, non si farà alcuna riforma in questo paese. Se non darà quattro miliardi, il ministro Schillaci tragga le sue conseguenze. Non è vero che non ci sono risorse: fai meno condoni e fai battaglia per recuperare risorse da evasione fiscale".