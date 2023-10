Sanità: Bonaccini, 'molto deluso dal governo, chiesti 4 mld che sono persino pochi'

Roma, 1 ott (Adnkronos) – "Sulla Sanità sono molto deluso, spero di essere smentito a breve. Incontrammo Schillaci un mese e mezzo fa e chiedemmo, come regioni, 15 delle quali guidate dal centrodestra, immediatamente almeno 4 miliardi, che sono persino pochi. Quest'anno torna a poco più del 6,5 il rapporto tra spesa pubblica per Sanità e Pil, erano anni che non succedeva. La previsione è del 6,2 tra due anni. Siamo già 16/esimi in Europa e scenderà ulteriormente". Lo ha detto Stefano Bonaccini a 'Mezz'ora in più'.