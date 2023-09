Sanità: Bonelli, 'Schillaci si dimetta e governo riferisca in aula, in Ue via per molto meno'

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Le giustificazioni del ministro Schillaci sono a dir poco ridicole. Stiamo parlando di un ministro della Salute che ha firmato centinaia di articoli scientifici e che ora si nasconde dietro la scusa di non essere 'esperto di microscopia elettronica'. Onestamente, questo è un comportamento inaccettabile per chiunque abbia una posizione di potere e responsabilità, specialmente in un settore cruciale come la salute pubblica. In Germania, la ministra Franziska Giffey si è dimessa per aver copiato parte di una tesi di dottorato; il neuroscienziato Marc Trevor Tessier-Lavigne ha lasciato la presidenza dell’Università di Stanford perché le immagini di alcune ricerche erano state truccate: nel mondo ci si dimette di fronte a fatti di questo genere, in Italia no. E il ministro Schillaci continua a ignorare il grave problema che lo riguarda. Altri Paesi europei hanno standard di difesa dell’integrità delle istituzioni che da noi mancano. Schillaci non ha chiarito nulla e dovrebbe seguire l’esempio e dimettersi". Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che conclude: "Chiedo che la presidente Meloni chiarisca e il governo venga in Parlamento a fornire spiegazioni".