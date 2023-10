Sanità: Bonetti (Az-Iv) 'governo non ascolta Paese, pochi fondi affronto a cittadini'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "La presidente Meloni, quando era all'opposizione, aveva le idee più chiare di ora. La sanità è la vita delle persone e non può essere strumentalizzata da propaganda di basso profilo. Va detto chiaramente che i soldi che questo esecutivo destina alla sanità sono pochi e rappresentano un affronto a un Paese uscito prostrato dalla pandemia. Un governo che fa deficit e si dimentica i finanziamenti al proprio sistema sanitario è un governo che non ascolta i cittadini. Le emergenze, invece, sono davanti a tutti: mancano medici e infermieri e quelli che quotidianamente operano sono malpagati, così come l'effetto ritardo dovuto al Covid ha creato liste d'attesa inaccettabili". Così Elena Bonetti, deputata di Azione-Italia viva-Renew Europe, intervenendo a Rainews24.

"Azione – conclude – propone un intervento complessivo di 10 miliardi per agire con urgenza: otto miliardi necessari ad assumere nuove risorse e a adeguare gli stipendi dei sanitari in servizio, altre due miliardi per l’abbattimento delle liste d’attesa. Questo è un primo concreto passo per una revisione oramai necessaria dell'Ssn".