Sanità: Borghi, 'Iv a tavolo opposizioni? Calenda lo dica al Pd, noi mai invitati'**

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Vorrei che facessero un po' pace con se stessi… Calenda vorrebbe che partecipassimo al lavoro delle opposizioni sulla sanità? Lo dica al Pd che non ci ha invitato". Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Iv al Senato, risponde così all'Adnkronos dopo che Carlo Calenda ha chiesto ad Italia Viva di partecipare al lavoro per una proposta unitaria delle opposizioni in difesa della sanità pubblica. "Mi piacerebbe si unisse", ha detto il leader di Azione.

Senatore Borghi, vi unirete o vi terrete fuori come sul salario minimo? "Si va dove si è invitati. Il Pd non lo ha fatto. C'è una parte del Pd che ha messo in campo un'ostracismo verso Italia Viva ma non sta al Pd né decidere il perimetro dell'opposizione, né come si fa l'opposizione. Un'ostracismo, ispirato dal Pd, che si è confermato anche in queste ore sulla definizione degli incarichi di alcune commissioni".

Ma se vi invitano sareste disponibili a partecipare? "Io dico che prima si mettano d'accordo con sè stessi. Il Pd decida se continuare con l'ostracismo nei confronti di Iv o se invece vuole porre il tema di un corretto dialogo istituzionale. Il coordinamento delle opposizioni è una cosa seria, va impostato sulla correttezza e non decidendo di volta in volta se qualcuno è dentro o meno al perimetro dell'opposizione".