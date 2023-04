Sanità: Braga, 'a rischio fondi Pnrr per case comunità, tagli per chi è più fragile'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Il governo Meloni taglia la sanità pubblica. Sono a rischio i fondi del Pnrr per le case di comunità, strutture che garantiscono una sanità più vicina ai cittadini. Quella per gli anziani, per i fragili, per chi è solo. Il diritto ...

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "Il governo Meloni taglia la sanità pubblica. Sono a rischio i fondi del Pnrr per le case di comunità, strutture che garantiscono una sanità più vicina ai cittadini. Quella per gli anziani, per i fragili, per chi è solo. Il diritto alle cure è scritto in Costituzione". Così su Twitter Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.