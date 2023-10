Sanità: Calenda, 'davanti a disastro che sta mangiando grande eccellenza italiana'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Noi spendiamo 41 miliardi l'anno per curarci nel privato senza rimborso. Siamo davanti a un disastro che sta lentamente mangiando una grande eccellenza italiana. Noi dall'opposizione non diciamo: metteteci i soldi. Noi diciamo non metteteli sul taglio del...

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "Noi spendiamo 41 miliardi l'anno per curarci nel privato senza rimborso. Siamo davanti a un disastro che sta lentamente mangiando una grande eccellenza italiana. Noi dall'opposizione non diciamo: metteteci i soldi. Noi diciamo non metteteli sul taglio del cuneo, che per una è cosa positiva, per un anno perchè se levi 30 euro al mese a una persone e poi ne fai spendere 3000 per curarsi è un cavolo a tutt'uno come si dice a Roma". Così Carlo Calenda a Radio Rai Uno.