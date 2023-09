Sanità: Calenda, 'piazza non è metodo giusto, sono cose rituali'

Sanità: Calenda, 'piazza non è metodo giusto, sono cose ri...

Sanità: Calenda, 'piazza non è metodo giusto, sono cose ri...

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Il fatto di andare sempre in piazza, non credo sia il metodo giusto". Lo ribadisce Carlo Calenda sulla manifestazione del Pd. E lo stesso vale per la piazza della Cgil sul salario minimo: "Sono tutte cose molto rituali". ...