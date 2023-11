Sanità: Calenda, 'proposta delle opposizioni ferma, Pd ostaggio del M5s'**

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Stiamo discutendo da un mese di una proposta sulla Sanità su cui il Pd è più o meno d'accordo, il M5s non è completamente d'accordo ma siccome il Pd senza i 5 stelle non fa nulla questa roba è ferma". Lo ha detto Carl...

Roma, 13 nov (Adnkronos) – "Stiamo discutendo da un mese di una proposta sulla Sanità su cui il Pd è più o meno d'accordo, il M5s non è completamente d'accordo ma siccome il Pd senza i 5 stelle non fa nulla questa roba è ferma". Lo ha detto Carlo Calenda al forum Adnkronos.

Un emendamento comune in manovra sulla Sanità "io lo auspicherei. Ma non so che sta succedendo. Abbiamo fatto 28 riunioni ma siamo sempre fermi al punto che il M5s ha una idea diversa e il Pd non può fare una cosa diversa. Il M5s è quello che detta la linea", ha spiegato il leader di Azione. Il Pd è ostaggio del M5s? "Così mi sembra", ha replicato Calenda.