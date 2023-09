Sanità: Calenda, 'punti di contatto con Schlein? Taglio liste d'attesa'

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) - "Con Elly Schlein penso che ci siano dei punti di contatto su cui si può lavorare, al di là del salario minimo, come la questione sanitaria". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine del suo intervento al forum di Cernobbi...

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – "Con Elly Schlein penso che ci siano dei punti di contatto su cui si può lavorare, al di là del salario minimo, come la questione sanitaria". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine del suo intervento al forum di Cernobbio.

"La nostra proposta -spiega Calenda- è se l’ospedale se l'ospedale ti può assicurare una tac nel giro di due mesi te la fa l’ospedale, altrimenti la fai dove credi e il governo ti ripaga. Non possiamo consentire che ci siano due o tre milioni di italiani che non si curano più perché non hanno i soldi".

Finora, invece, "la proposta della sinistra è stata di fare le case di comunità, che non funzionano perché non ci sono medici e infermieri. Dunque ci sono due piani, il primo per azzerare le liste di attesa, che costa 10 miliardi su cui noi diciamo 'togliete il taglio del cuneo' e poi c’è un progetto di rilancio della sanità che passa per l’assunzione dei medici e il pagamento degli infermieri, non certamente a 1400 euro al mese".