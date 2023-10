Sanità: Calenda, 'spero che il Governo ci dia ascolto'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Siamo al 25esimo posto su 27 in termini di spesa per la sanità in Europa ed è un dramma perché paradossalmente siamo fra i paesi al mondo più longevi e con più malattie croniche. Abbiamo una popolazione anziana, circa 2mln che non s...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Siamo al 25esimo posto su 27 in termini di spesa per la sanità in Europa ed è un dramma perché paradossalmente siamo fra i paesi al mondo più longevi e con più malattie croniche. Abbiamo una popolazione anziana, circa 2mln che non si curano e 4mln che si indebitano per curarsi perché ci sono liste di attesa. Spero che il Governo ci dia ascolto". Così il leader di Azione Carlo Calenda a Sky tg 24 nell'ambito delle celebrazioni 'Sky 20 anni'.