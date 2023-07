Sanità: colera in Sardegna, negativi test su familiari, esami Iss attesi domani

Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - Sono negativi i test sui familiari del pensionato 71enne di Arbus, in Sardegna, positivo al colera e ricoverato da una settimana in buone condizioni all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo riferisce all'Adnkronos Salute l'Asl di Caglia...

Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) – Sono negativi i test sui familiari del pensionato 71enne di Arbus, in Sardegna, positivo al colera e ricoverato da una settimana in buone condizioni all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo riferisce all'Adnkronos Salute l'Asl di Cagliari. Su come l'uomo sia venuto in contatto con il vibrione del colera, per ora sono due le ipotesi più accreditate: l'aver mangiato cozze crude o l'aver bevuto acqua non potabile. Intanto un campione è a Roma all'Istituto superiore di sanità, dove si stanno svolgendo le analisi che potrebbero essere pronte già domani.