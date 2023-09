Sanità: Cuzzilla (Cida), 'ci congratuliamo con Cimo per obiettivo raggiunto con sigla ccnl'

Roma, 29 set. (Labitalia) - "La sigla del ccnl è un traguardo molto importante su cui Cimo stava lavorando da tanto tempo e sui cui si è mossa in maniera strategica al fine di instaurare nuove alleanze per rafforzare la categoria dei medici. Cida sempre stata al fianco di Cimo in ...

Roma, 29 set. (Labitalia) – "La sigla del ccnl è un traguardo molto importante su cui Cimo stava lavorando da tanto tempo e sui cui si è mossa in maniera strategica al fine di instaurare nuove alleanze per rafforzare la categoria dei medici. Cida sempre stata al fianco di Cimo in questo percorso e ci congratuliamo per l’obiettivo raggiunto che ha ridato dignità al ruolo delle professionalità mediche". Così Stefano Cuzzilla, presidente di Cida, commenta il contratto collettivo nazionale di lavoro siglato da tutte le organizzazioni sindacali che rappresentano circa 135.000 medici, veterinari e dirigenti sanitari.