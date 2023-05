Sanità: Ddl Semplificazioni, dentisti possono fare medicina estetica viso

Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - Gli odontoiatri potranno effettuare anche le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva, relative a specifiche parti del viso. E' quanto prevede il cosiddetto disegno di legge per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure...

Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) – Gli odontoiatri potranno effettuare anche le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva, relative a specifiche parti del viso. E' quanto prevede il cosiddetto disegno di legge per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria, approvato oggi dal Consiglio dei ministri.