Sanità: Delmastro, 'provvedimento ad hoc contro aggressioni medici, urgenza per paese'**

Siracusa, 23 set. (Adnkronos) – Contro le aggressioni ai medici e agli infermieri "ci sarà un provvedimento ad hoc che certamente faremo. Ne abbiamo parlato anche col Ministero della Salute". "Non è più tollerabile, non è più accettabile. Non possono essere in periodo Covid degli angeli e fuori dal Covid dei lebbrosi che possono essere lasciati nelle mani di delinquenti, che, come si vede dai video di Foggia, intervengono all'interno degli ospedalei". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, a margine di un incontro sulle agrimafie a Siracusa nell'ambito del G7. "Beh si farà un provvedimento ad hoc- dice Delmastro- I tempi non sono certamente biblici, non li posso dominare io adesso perché dovrà passare dal Consiglio dei Ministri, dovrà poi fare l'iter parlamentare. Ma è un'urgenza evidente per tutto il paese perché indigna la coscienza civile di tutti noi vedere turme di delinquenti che possono ritenere, più o meno fondatamente, che vi sia stato un caso di malasanità poco importa ma in nessun caso è legittimata la violenza di persone che sono lì per salvare la vita. A volte non ci riescono, ma non credo che abbiano, come avrebbe detto il mio professore all'università, un'obbligazione di risultato ma un'obbligazione di mezzo, ce la mettono tutta e noi li dobbiamo difendere".