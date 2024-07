Sanità: Faraone (Iv), 'no a Dl liste attesa, è vuoto pneumatico'

Roma, 24 lug (Adnkronos) – "Il Dl liste d’attesa non è un provvedimento serio ma una fake news, un decreto virtuale che si limita a giocare con la salute degli italiani". Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, nel corso della dichiarazione di voto sul Dl liste d’attesa.

“Il problema delle liste d’attesa è serissimo: sono 10 milioni le prestazioni in arretrato, 4 milioni gli italiani che rinunciano a curarsi, 720 i giorni necessari per una mammografia, 375 quelli per una ecografia, 362 per una visita diabetologica. Davanti a questi numeri drammatici il governo non va oltre tre cialtronerie -ha aggiunto-. Commissaria di fatto le regioni e persino le Asl nello stesso momento in cui sbandiera l’autonomia differenziata; fornisce alle regioni una bellissima lista della spesa su cosa devono fare (più assunzioni, più prestazioni ai privati accreditati, etc.) ma senza i soldi necessari; dice di consentire il superamento del tetto di spesa per assumere medici e infermieri ma allo stesso tempo si ammette che quel tetto rimane".

"Presentarsi con un decreto che è il vuoto pneumatico di fronte a questa situazione è un’incredibile mancanza di senso di responsabilità. Noi di Italia Viva a questo decreto inutile diremo 'no'”, ha concluso Faraone.