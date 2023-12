Sanità: Faraone (Iv), 'Pdl per scudo penale a medici e infermieri'

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Oggi abbiamo presentato una proposta di legge per garantire a medici e infermieri uno scudo penale rispetto ai reati colposi e non dolosi: norma indispensabile per assicurare al sistema sanitario di risparmiare e funzionare meglio”. Lo annuncia Davide Faraone, c...

Roma, 5 dic (Adnkronos) – "Oggi abbiamo presentato una proposta di legge per garantire a medici e infermieri uno scudo penale rispetto ai reati colposi e non dolosi: norma indispensabile per assicurare al sistema sanitario di risparmiare e funzionare meglio”. Lo annuncia Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Oltre alla fuga di medici innescata dal governo con il taglio alle loro pensioni, il Ssn sanitario soffre oggi delle ripercussioni provocate dalla scarsa chiarezza della disciplina penale in ambito sanitario. Il comportamento ‘difensivo’ a cui essa induce ha l’effetto di rallentare e appesantire il lavoro, con ripercussioni sulle liste d’attesa e un aumento dei costi stimato in 10 miliardi di euro -prosegue-. Tutto questo senza contare l’inutile aggravio per il sistema penale (il 95% delle azioni penali si risolve in un proscioglimento e il 70% di quelle civili si conclude senza risarcimento)".

"Lo sciopero di oggi dalla categoria, che noi sosteniamo, è stato indetto anche per chiedere la ‘depenalizzazione dell’atto medico'. È quindi indispensabile un passo in avanti verso uno scudo penale, che lasci però inalterata la disciplina civilistica. D’altronde, questa necessità, già in parte riconosciuta durante l’emergenza Covid, ha spinto il ministro Nordio a istituire la commissione sulla Colpa medica. Ci auguriamo che, considerata la trasversalità del tema, anche le altre forze politiche ci seguano su questa strada”, conclude Faraone.