Sanità: Fratoianni, 'domani in piazza con Cgil'

Sanità: Fratoianni, 'domani in piazza con Cgil'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Da 3 mesi gli attivisti dell’Alleanza Verdi Sinistra in tutta Italia sono impegnati davanti ad ospedali e ad ambulatori per la campagna 'Fin Troppo pazienti' perché non possiamo permettere alla destra al governo di dare il colpo di grazia alla...