Sanità: Fratoianni, 'su farmaco bronchiolite un anticipo di autonomia differenziata'

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Un anticipo di autonomia differenziata sulla pelle (o sui polmoni) dei neonati: Il Vrs (Virus Respiratorio Sincinziale) colpisce i neonati ed è abbastanza pericoloso. A causa del Vrs molti bambini sono finiti in terapia intensiva e altri non ce l’hanno fatta. Dallo scorso anno molto Paesi europei (Germania e Francia in testa) hanno fatto una campagna a tappeto per rendere i bambini immuni con un anticorpo monoclonale. E l’Italia? Due giorni fa dal ministero della salute è partita una circolare in cui si dice che lo Stato non garantisce il farmaco". Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"E che le regioni che hanno abbastanza soldi possono pagare il farmaco ai bambini, le altre che non ne hanno o sono in piano di rientro, non possono fare nulla. Devono assistere alle terapie intensive che si riempiono di neonati in crisi respiratoria. Quali sono le regioni in difficoltà economiche? Dal Lazio in giù, ovviamente. Così si spiega l’autonomia differenziata".

"Alla fine, dopo le giuste proteste e le polemiche pubbliche ieri – prosegue il leader di SI – intervenuto ieri il ministro Schillaci a correggere il tiro e dire che il farmaco sarà garantito a tutti. Ma non siamo in linea con i tempi, visto che la campagna di immunizzazione dei bimbi dovrebbe partire a ottobre. Quel che è certo è che per questi signori la salute non è più un diritto per tutti, ma solo – conclude Fratoianni – per chi ha soldi. Daremo battaglia, per tutelare i diritti e il futuro di questo Paese".