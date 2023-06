Sanità: Furfaro, 'tagli da governo, così si potrà curare solo chi può pagare privato'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Il governo - nonostante il Covid abbia mostrato tutta la debolezza del nostro sistema sanitario, nonostante ci siano milioni di italiani che non riescono a curarsi per mancanza di reddito o per liste di attesa infinite - ha deciso di definanziare la sanità pu...

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Il governo – nonostante il Covid abbia mostrato tutta la debolezza del nostro sistema sanitario, nonostante ci siano milioni di italiani che non riescono a curarsi per mancanza di reddito o per liste di attesa infinite – ha deciso di definanziare la sanità pubblica". Così Marco Furfaro della segreteria Pd.

"Il disegno è chiaro: si curerà bene e subito chi potrà permettersi di pagare un privato. Gli altri, non gli interessano. Noi siamo in piazza per combattere questa follia. E per riaffermare il valore della sanità pubblica. Il diritto alla cura è previsto dalla Costituzione e deve essere garantito a tutte e tutti, non può essere determinato dalla dichiarazione dei redditi".