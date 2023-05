Sanità, Gemmato: "Bene Manifesto diritti pazienti per gestione lupus eritematoso"

Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute ) – "Ho letto con interesse il Manifesto dei diritti dei pazienti con Les", lupus eritematoso sistemico, "e trovo i cinque principi che lo costituiscono i punti fermi di un approccio universale alla gestione della patologia, che deve partire dalla conoscenza della stessa per poter essere diagnosticata per tempo, passando per la capacità di tradurre i progressi della ricerca scientifica in trattamenti equi e accessibili sul territorio. Formazione verso i clinici e informazione verso i pazienti sono quindi le leve per favorire la giusta consapevolezza sulla malattia, accanto a reti di assistenza e multidisciplinarietà per garantire percorsi di cura adeguati. Sarò lieto di conoscere gli esiti della conferenza e delle discussioni di oggi". Così il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, in una nota di saluto agli organizzatori della conferenza stampa di presentazione del Manifesto dei diritti dei pazienti con Les, elaborato dal Gruppo Les italiano Odv, iniziativa promossa oggi dal senatore Ignazio Zullo nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama.

"Momenti di confronto e informazione come quello promosso oggi sono molti importanti – aggiunge Gemmato – per discutere di una patologia di cui forse non si parla ancora abbastanza, non a caso proprio a distanza di pochi giorni dalla Giornata mondiale di sensibilizzazione sul lupus eritematoso sistemico. Colgo dunque l'occasione anche per ringraziare il Gruppo Les italiano Odv per l'impegno al fianco delle persone che convivono con la malattia o che scoprono, spesso in giovane età, di esserne affetti. Saper fornire orientamento ai percorsi di cura, spiegare il carico della malattia e offrire supporto è un valore assoluto che le associazioni dei pazienti garantiscono come pilastro di assistenza".