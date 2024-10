Sanità, Giovagnoni (Sirm): "A R-7 Radiology insieme per la prima volta Società di G7"

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) – "Il Forum internazionale di radiologia R-7 Radiology, che si svolgerà a Venezia dal 10 al 13 ottobre, riunirà per la prima volta i 7 'leader' radiologici del mondo, ossia i presidenti delle 7 società di radiologia dei Paesi del G7, assieme alla Società europea di radiologia". Lo sottolinea Andrea Giovagnoni, presidente nazionale Sirm, Società italiana di radiologia medica e interventistica, alla presentazione di R-7 Radiology, il think tank che coinvolge le Società di radiologia dei Paesi del G7 per promuovere la prevenzione e migliorare le cure in una sanità sostenibile. L'incontro internazionale promosso da Sirm vedrà la partecipazione di presidenti delle società di Usa, Uk, Germania, Francia, Giappone, Canada, Italia e della società scientifica europea.

"Ci riuniremo – spiega Giovagnoni – per discutere di quelli che sono i grandi temi della disciplina e della sanità del futuro: dal paziente fragile alla sostenibilità, dall'intelligenza artificiale fino alla medicina di precisione, per passare poi a due temi che sono molto importanti e molto delicati. Il burnout degli operatori, e quindi le condizioni di lavoro all'interno della radiologia, che è sempre più parte centrale del processo diagnostico terapeutico dei pazienti, e infine il trasferimento di conoscenze, e quindi l'educazione della nuova generazione di radiologi, che deve tener conto anche delle novità che le nuove tecnologie si stanno presentando nella nostra disciplina".