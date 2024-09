Sanità: Grippo (Az), 'Schillaci intervenga su difficile situazione di Lido e Pellestrina'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “La situazione sanitaria del Lido di Venezia e della vicina isola di Pellestrina è preoccupante: la presenza di un solo Punto di Primo Intervento, essendo stati chiusi da anni lo storico Ospedale al Mare e il Pronto Soccorso, mette a rischio la salute dei circa 20 mila residenti che hanno necessità di maggiori servizi e collegamenti. Sono emblematici i due casi di malasanità che si sono verificati proprio al Lido di Venezia in soli sei mesi, con la morte di due bambini, Mattia e Elettra". Così la deputata di Azione, Valentina Grippo, annunciando l’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Schillaci in merito alla situazione sanitaria del Lido di Venezia e dell’isola di Pellestrina.

"Per questo motivo ho posto la questione al ministro della Salute Schillaci attraverso un’interrogazione parlamentare, chiedendo azioni urgenti e la garanzia di un’assistenza sanitaria adeguata, per quantità e qualità, nei territori delle isole di Lido e Pellestrina. Inoltre, è opportuno che queste isole siano considerate aree disagiate, prevedendo lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire un livello di assistenza sanitaria adeguato e in linea con il territorio circostante".

"Per Azione – conclude – la sanità pubblica è una priorità: sul territorio veneto, stiamo seguendo la situazione con estrema attenzione attraverso il segretario comunale Paolo Bonafè e il gruppo dirigente del luogo. Ci auguriamo che il ministro risponda al più presto con interventi concreti a tutela dei cittadini”.