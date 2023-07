Sanità, il lavoro dei volontari vale più di 20 mln di euro: il report di 5 associazioni

Milano, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Un milione di ore dedicate ad attività di volontariato, oltre 58mila persone assistite, 19.630 persone in campo. Sono alcuni dei numeri che emergono dal primo rapporto sulla 'Valorizzazione della rete dei volontari alleati per la salute', present...

Milano, 13 lug. (Adnkronos Salute) – Un milione di ore dedicate ad attività di volontariato, oltre 58mila persone assistite, 19.630 persone in campo. Sono alcuni dei numeri che emergono dal primo rapporto sulla 'Valorizzazione della rete dei volontari alleati per la salute', presentato oggi a Milano. La fotografia di un esercito silenzioso, e una sorta di rendiconto del valore economico e sociale generato dalle associazioni pazienti. La loro è un'opera da oltre 20 milioni di euro, emerge dall'indagine.

L'analisi raccoglie i dati di 5 associazioni – Europa Donna Italia, movimento che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi, mielomi), Aisc (Associazione italiana scompensati cardiaci), Apmarr (Associazione naionale persone con malattie reumatologiche e rare), Uniamo Federazione italiana malattie rare – in collaborazione con Novartis e con il supporto tecnico-metodologico di PwC Italia.

Nel corso del 2021, le associazioni e la loro rete di volontari hanno fornito attività di sensibilizzazione, prevenzione, supporto ai pazienti e cura assistendo le persone in varie modalità tramite servizi erogati sul territorio. Su questa base, è stato possibile stimare il valore economico da loro generato e spesso non percepito, "superiore ai 20 milioni di euro". Grazie al loro lavoro, sono state 70mila le visite gratuite effettuate da specialisti e 15mila i colloqui gratuiti realizzati da psicologi. Le cinque associazioni hanno raccolto fondi per oltre 56 milioni di euro tramite diversi canali, tra cui donazioni, bandi pubblici e privati, 5X1000 e sponsorizzazioni.

Per evidenziare la capacità di rinnovamento del Terzo settore italiano anche nella modalità di analisi del proprio operato e "consolidare i valori quali fiducia, professionalità e solidarietà̀, e la capacità di produrre risultati concreti", Europa Donna Italia si è fatta promotrice di questa iniziativa che ha raccolto il consenso del network Alleati per la salute. "Le associazioni di volontariato legate alla salute hanno un ruolo importante nel nostro Paese – spiega la presidente di Europa Donna Italia, Rosanna d'Antona – e questo rapporto lo evidenzia con enfasi grazie ai dati presentati oggi. L'idea alla base di questo progetto è quella di condividere e mettere a sistema le varie expertise delle singole associazioni per rilevare il reale supporto del volontariato sia verso i pazienti sia verso le Istituzioni e continuare in un’ottica di sempre migliori soluzioni per la salute in Italia".

Sono stati 223 i principali eventi di comunicazione organizzati dalle 5 associazioni sul territorio nazionale che hanno utilizzato anche i propri canali social – che contano quasi 300 mila follower – per poter veicolare le informazioni, per esempio su campagne e attività di screening, al fine di raggiungere anche il target dei più giovani. Il rapporto è stato predisposto tenendo in considerazione le Linee guida e standard per la redazione del Bilancio sociale degli enti del Terzo settore previsti dal decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che hanno fornito un quadro metodologico e normativo per definire gli obiettivi, le metriche e i criteri di rendicontazione delle attività svolte dalle Organizzazioni coinvolte.

Le 5 associazioni coinvolte nel rapporto fanno parte della rete Alleati per la salute composta da circa 70 associazioni pazienti, un'alleanza strategica che Novartis ha avviato da oltre 15 anni con l'obiettivo di sviluppare insieme soluzioni mirate al miglioramento della vita dei pazienti cronici e che abbiano impatto sul sistema salute, oltre che individuare temi d’interesse trasversali del mondo advocacy.

"Siamo da sempre consapevoli del valore delle associazioni pazienti per il sistema Paese, attori fondamentali che offrono una prospettiva essenziale per i processi decisionali nel campo della salute – sottolinea Valentino Confalone, Country President e Amministratore delegato di Novartis Italia – A nostro avviso, esiste in questo contesto un ulteriore spazio di miglioramento attraverso una maggiore inclusione del punto di vista delle associazioni pazienti come componenti formalmente riconosciute. Questo è il motivo che ci ha spinto a supportare questa iniziativa che evidenzia l'essenziale valore economico e sociale dell'associazionismo e del volontariato in ambito salute. Ci auguriamo che questo progetto sia un'ulteriore conferma del valore di queste realtà sia dal punto di vista della comprensione dei bisogni dei pazienti che delle risorse che possono essere investite a livello territoriale".