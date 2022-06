Sanità: incendi a Roma, D'Amato 'giornata difficilissima per soccorsi'

Roma, 27 giu (Adnkronos Salute) – “Oggi è una giornata durissima sia per la Centrale operativa del 112 che per i soccorsi dell’Ares 118. Da questa mattina infatti sono nove gli incendi e alcuni di essi di grandi dimensioni come quello divampato" a Roma "in zona Massimina" che "stanno sottoponendo ad uno stress test impegnativo tutti i servizi di soccorso a Roma.

Desidero ringraziare tutti gli operatori e le operatrici per il loro impegno nelle operazioni di soccorso”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.