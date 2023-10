Sanità: Lean Healthcare Award 2023, in corsa 222 progetti da 92 aziende sanitarie

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Con la sesta edizione del Lean Healthcare Award, i premi della sanità, è arrivata una nuova ondata di innovazione e creatività grazie alle aziende sanitarie pubbliche e private che hanno contribuito attivamente a rafforzare il sistema sanitario, e più in generale a rimodellare e innovare i processi nel mondo dell’Healthcare". Si legge in una nota.

"Grande successo per la manifestazione di riorganizzazione sanitaria diventata ormai un punto di riferimento per le aziende del settore: confrontarsi per capire come e dove migliorare i servizi per i cittadini. Applicare le metodologie Lean e Value Based significa aumentare il valore per il paziente eliminando sprechi e inefficienze. Oggi è più evidente che mai la necessità di garantire una risposta efficace ai problemi di salute e di continuare a riorganizzare i processi nell'offerta sanitaria".

"Sono stati presentati 222 progetti da 92 aziende sanitarie pubbliche e private da tutta Italia, 25 in più rispetto alla scorsa edizione. Gli argomenti: i temi principali sono l’utilizzo del Metaverso per fornire un’esperienza di cura completa anche a distanza, telemedicina e business intelligence per l’analisi e la strutturazione dei progetti; e ancora idee sulla reingegnerizzazione del percorso del paziente chirurgico, modelli per la gestione dello spazio, dashboard per misurare il valore generato, nuovi modelli organizzativi per favorire la gestione di alcune patologie attraverso l’integrazione ospedale/territorio, progetti volti a favorire la crescita delle case di comunità, ospedali di comunità e assistenza domiciliare. Tra le tematiche più interessanti, spicca il percorso del paziente oncologico e l’empowerment delle figure professionali sanitarie come l’infermiere. Adesso la palla passa alla giuria tecnica che dovrà scegliere i progetti che si sfideranno per accedere alla finale del 16 novembre, dove decreterà le aziende e i team vincitori del Lean Health Award 2023".