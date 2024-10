Sanità: M5S, 'liste d'attesa in attesa, governo dorme'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Fa specie, oggi, ricordare la tragicomica conferenza stampa del governo sul decreto Liste d’attesa, presentato – non a caso a poche ore dalle elezioni Europee – come soluzione storica e panacea di tutti i mali della sanità italiana. Erano bas...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Fa specie, oggi, ricordare la tragicomica conferenza stampa del governo sul decreto Liste d’attesa, presentato – non a caso a poche ore dalle elezioni Europee – come soluzione storica e panacea di tutti i mali della sanità italiana. Erano bastati pochi giorni perché i grandi annunci venissero già ridimensionati, visto che appena incamerati i voti dei cittadini il ministro Schillaci aveva rinviato l’abolizione del tetto di spesa per il personale. Ora, a distanza di mesi, la situazione è ancora più incresciosa, perché Meloni e i suoi hanno passato l’estate a dormire e mancano i decreti attuativi per rendere efficaci le già poche misure contenute in quel decreto truffa. Oltre, ovviamente, a non aver stanziato un euro per arrivare al risultato sperato, ovvero un accesso più rapido della cittadinanza a visite ed esami". Lo scrivono in una nota congiunta i parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Affari sociali di Camera e Senato.

"In pratica, il governo ha messo in attesa le liste d’attesa e, con esse, il diritto alla salute delle persone. Un atteggiamento insopportabile, che dimostra per l’ennesima volta che la sanità – quantomeno quella pubblica – non rientra tra le priorità di questa destra", concludono i pentastellati.