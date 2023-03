Sanità: M5S, 'regioni d'accordo con noi, ssn a rischio e governo latita'

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - “Le Regioni italiane si rendono finalmente conto che questo governo non ha nessuna intenzione di mettere risorse sulla sanità e che, al di là di dichiarazioni di intenti, promesse e slogan, la salute dei cittadini non è una priorità di ...

Roma, 22 mar. – (Adnkronos) – “Le Regioni italiane si rendono finalmente conto che questo governo non ha nessuna intenzione di mettere risorse sulla sanità e che, al di là di dichiarazioni di intenti, promesse e slogan, la salute dei cittadini non è una priorità di Meloni e dei suoi. La Commissione salute della Conferenza delle Regioni aveva lanciato un allarme a proposito della sostenibilità del Sistema sanitario nazionale. Due settimane dopo, però, il governo continua a latitare e non si è ancora nemmeno degnato di rispondere”. Così senatori e deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

“L’esecutivo – continuano i parlamentari M5S – preferisce convocare le Regioni in audizione al Senato a parlare di sistema assicurativo privato integrativo per la sanità, continuando a dimostrare la sua idiosincrasia verso il sistema pubblico. Il fatto che l’allarme venga lanciato dai vertici regionali, per lo più appartenenti al centrodestra, non fa che confermare che quella portata avanti dal Movimento 5 Stelle per tutelare il Ssn non è una battaglia di parte, ma per il Paese. Speravamo che almeno di fronte all’appello delle Regioni il governo potesse ravvedersi, ma evidentemente la salute dei cittadini interessa a questo esecutivo solo se può rappresentare un introito per i privati”.