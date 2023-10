Sanità: Misiani, 'governo taglia 2 mld, vuole privatizzare sanità pubblica'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Nella Nadef la spesa sanitaria è prevista in diminuzione: da 134,7 miliardi nel 2023 a 132,9 nel 2024. La sanità pubblica è in grave crisi: tempi di attesa sempre più lunghi, fuga dei medici verso il privato, carenza di infermieri". C...