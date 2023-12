Sanità: Moratti (Fi), 'interrompere attività intra moenia fino a esaurimento liste d'attesa'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Invito il ministro della Sanità, Orazio Schillaci, ad intervenire immediatamente con un decreto che fermi le attività intra moenia in libera professione dei medici ospedalieri fin tanto che non siano esaurite le liste di attesa pubbliche in regime co...

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – "Invito il ministro della Sanità, Orazio Schillaci, ad intervenire immediatamente con un decreto che fermi le attività intra moenia in libera professione dei medici ospedalieri fin tanto che non siano esaurite le liste di attesa pubbliche in regime convenzionato". Così la presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, intervenendo su Telelombardia.

Si tratta, spiega Moratti, di "una questione urgente di equità sociale, che impone che le agende pubbliche e private siano subito tutte messe a disposizione dei centri unici di prenotazione per rispondere alla grave criticità delle liste di attesa che accomuna tutte le nostre regioni".

Per questo, aggiunge, "invito nuovamente il ministro a far approvare dal governo la bozza di provvedimento sui medici di medicina generale che da tempo gli ho sottoposto, in modo da meglio organizzare la loro attività, soprattutto in termini di orari di lavoro, in un momento di grave carenza di queste figure che rappresentano il primo livello di assistenza sanitaria ai cittadini. La professione di medico di base dovrebbe poi essere inquadrata al pari delle altre specialità mediche universitarie, insieme con una più adeguata retribuzione. Questioni irrisolte che al momento scoraggiano tanti giovani medici a scegliere la strada di medico di famiglia".