Sanità: Murelli (Lega), 'bene ddl su diagnosi precoce, fissiamo principio prevenzione'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Oggi stiamo ponendo attenzione su un tema importante e fissiamo il principio per cui prevenire è meglio che curare. Dati del ministero della Salute ci dicono che un bambino ogni 60 è celiaco e nel 2022 si parla di oltre 10mila nuove diagnosi. Numeri che rendono fondamentale un lavoro sulla prevenzione, specialmente in età pediatrica, evitando anche complicanze quali la chetoacidosi e lo sviluppo accrescitivo o conseguenze anche mortali". Lo dichiara Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Sanità, Lavoro e Affari sociali del Senato, a margine dell'approvazione del ddl su celiachia e diabete di tipo 1.

"Il Parlamento c’è e siamo soddisfatti dell’approvazione all’unanimità di questo primo disegno di legge su queste importanti malattie tenendo conto della correlazione tra patologie come la celiachia e il diabete, contribuendo anche con campagne di sensibilizzazione, perché è evidente l’impegno da parte delle istituzioni a garantire strumenti concreti per intervenire presto – prosegue -. È questa anche la ratio del ddl della Lega in discussione in commissione Affari sociali al Senato di cui sono prima firmataria, specifico sulla malattia celiaca, per implementare la dematerializzazione e la circolarità dei prodotti senza glutine, affinché si possa uniformare la loro erogazione su tutto il territorio nazionale grazie a un investimento programmato con i fondi del Pnrr". "L'altro impegno prevede atti a sostegno della formazione della classe medica e dei professionisti sanitari, degli operatori del settore Horeca e fare informazione nelle scuole per non far più sentire discriminato nessuno", conclude la senatrice Murelli.