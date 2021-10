SanitÃ , nasce Tech2doc: il progetto di Empam dedicato ai medici per vincere la sfida della Digital Health

Nello spazio museale all’interno della sede dell’Enpam è stata presentata la piattaforma Tech2Doc, realizzata dalla Fondazione. Sviluppato insieme ai maggiori esperti di Innovazione e Digital Health, Tech2Doc è un progetto offerto gratuitamente a tutti i medici e odontoiatri iscritti, costruito per fare formazione e informazione sui temi dell’innovazione e nuove tecnologie a supporto della pratica medica. La piattaforma Tech2Doc sarà uno strumento importante per il medico del futuro, come ha spiegato il presidente della Fondazione ENPAM, Alberto Oliveti: “Lo scenario del medico del futuro rimane sempre ancorato ai vecchi pilastri riferiti alla medicina dell’evidenza, alla medicina dell’intelligenza applicativa e alla medicina della relazione.

A questo però si può aggiungere l’amplificazione che l’intelligenza artificiale può portare, che potrà migliorare i processi assistenziali e l’efficacia delle cure e ridurne i danni”.

Luca Cinquepalmi, Direttore Futuro e Innovazione Fondazione ENPAM, ha elencato le caratteristiche e le potenzialità della piattaforma: “Abbiamo concepito e realizzato la piattaforma come un punto unico di accesso a un mondo di contenuti autorevoli di tipo formativo e informativo sulla frontiera avanzata dell’innovazione e delle tecnologie nel campo della salute.

Un insieme selezionato di contenuti che i medici e gli odontoiatri possono utilizzare attingendo a questa piattaforma come se fosse una fonte di conoscenze ed esperienze”. Â