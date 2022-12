Sanità: ok Cdm a riordino Irccs per 'strutture di eccellenza'

Sanità: ok Cdm a riordino Irccs per 'strutture di eccellenza'

Sanità: ok Cdm a riordino Irccs per 'strutture di eccellenza'

Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della delega relativa al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (...

Roma, 16 dic.

(Adnkronos Salute) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della delega relativa al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. E' quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi, post Cdm. Il decreto si inserisce nell’ambito della 'Missione 6 – Salute' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

Le nuove norme, tra l’altro, introducono criteri e standard internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico di Ircss, con la valutazione dell’impact factor, della complessità assistenziale e l’indice di citazione, per garantire la presenza di sole strutture di eccellenza. Si definiscono, inoltre, le modalità di individuazione del bacino minimo di riferimento atte a rendere la valutazione per l’attribuzione della qualifica Irccs più coerente con le necessità dei diversi territori.

Il testo – conclude la nota – tiene conto del parere delle competenti Commissioni parlamentari. È stata acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.